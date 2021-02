Oggi è un altro giorno | Massimo Cannoletta spiega l’amore per Myanmar

Leggi su ck12

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Chiusura di settimana in bellezza per la striscia quotidiana di Rai 1 “è un” a completare il percorso del programma condotto da Serena Bortone torna la rubrica dell’ex campione de L’Eredità,“affetto stabile” dello show. Chiude in bellezza la settimana della striscia quotidiana di Rai 1 “è un”. A completare il percorso del programma condotto da Serena Bortone tre ospiti di eccezione, il Cardinale Camillo Ruini, Silvia Annichiarico e Fiordaliso e la rubrica dell’ex campione de “L’Eredità”,“affetto stabile” dello showospite di ...