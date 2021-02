Obesità | scoperta proteina che può bloccare l’ aumento di peso

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Redazione È stataunache potrebbe essere al centro dei futuri programmi di perdita die contro l’. E’ un italiano, il ricercatore Davide Ruggero dell’università della California a San Francisco, ad aver dimostrato, in uno studio condotto sui topi e appena pubblicato sulla rivista “Nature Metabolism”, come basti diminuire la sua attività, geneticamente o farmacologicamente, per ridurre l’acquisto di chili di troppo, pur se si dovesse adottare un’alimentazione ricca di grassi. Lain questione è la Elf4e, svolge un ruolo nell’avvio della sintesi proteica e si trova in tutte le cellule dell’organismo. “Abbiamo scoperto che laElf4e aiuta a immagazzinare i grassi, e i topi con solo il 50% di questamangiavano ...