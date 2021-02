Nuovo Ccnl metalmeccanici 2021: nuove retribuzioni, livelli, novità e testo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Nuovo Ccnl metalmeccanici industria sarà in vigore dal 1° gennaio 2021. Il 5 febbraio è arrivata l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore, tra Federmeccanica/Assistal, Fim, Fiom e Uilm. Resta ora da la stesura vera e propria. Dopo 48 anni è stato riformato l’inquadramento professsionale. Tra le novità: aumenti di salario, il riconoscimento delle competenze di lavoratrici e lavoratori, rafforzamento del diritto alla formazione, nuove norme sul lavoro agile con diritto alla diritto alla disconnessione, la tutela delle donne contro violenze e molestie, la tutela della salute e dell’ambiente, il potenziamento dei diritti d’informazione e partecipazione dei lavoratori sulle strategie di impresa e sull’organizzazione del lavoro. Interessati dal rinnovo una ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilindustria sarà in vigore dal 1° gennaio. Il 5 febbraio è arrivata l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore, tra Federmeccanica/Assistal, Fim, Fiom e Uilm. Resta ora da la stesura vera e propria. Dopo 48 anni è stato riformato l’inquadramento professsionale. Tra le: aumenti di salario, il riconoscimento delle competenze di lavoratrici e lavoratori, rafforzamento del diritto alla formazione,norme sul lavoro agile con diritto alla diritto alla disconnessione, la tutela delle donne contro violenze e molestie, la tutela della salute e dell’ambiente, il potenziamento dei diritti d’informazione e partecipazione dei lavoratori sulle strategie di impresa e sull’organizzazione del lavoro. Interessati dal rinnovo una ...

