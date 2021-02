Nuovo Bonus 1000 euro anche senza partita IVA: il governo Draghi anticipa l’erogazione a tappeto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nuovo Bonus da 1000 euro in arrivo per precari e autonomi. La conferma arriva dall’ambito governativo. Si tratta di una misura certamente importante (e molto attesa), vista la prosecuzione della crisi dettata dal coronavirus. La pandemia ha colpito con particolare durezza chi vive condizioni lavorative non stabili. È il caso di moltissimi lavoratori autonomi e professionisti, ma anche di chi si trova senza partita IVA e senza un contratto indeterminato. Se tali premesse dovessero trovare conferma, la platea della nuova indennità si allargherà anche ai cosiddetti lavoratori stagionali. Il tutto potrebbe inoltre prendere forma nel breve periodo, cioè all’interno del decreto ristori 2021. Secondo le ultime informazioni ufficiali e ... Leggi su notizieora (Di venerdì 19 febbraio 2021)dain arrivo per precari e autonomi. La conferma arriva dall’ambito governativo. Si tratta di una misura certamente importante (e molto attesa), vista la prosecuzione della crisi dettata dal coronavirus. La pandemia ha colpito con particolare durezza chi vive condizioni lavorative non stabili. È il caso di moltissimi lavoratori autonomi e professionisti, madi chi si trovaIVA eun contratto indeterminato. Se tali premesse dovessero trovare conferma, la platea della nuova indennità si allargheràai cosiddetti lavoratori stagionali. Il tutto potrebbe inoltre prendere forma nel breve periodo, cioè all’interno del decreto ristori 2021. Secondo le ultime informazioni ufficiali e ...

