Nokian Tyres | il centro prova spagnolo ha fotovoltaico | alberi da frutto e acqua riciclata

In tempi di covid ancora non ci si può ritrovare tutti insieme per eventi speciali, e dunque ancheha scelto un evento in streaming per la presentazione del suo nuovo centro di prova in Spagna, precisamente a Santa Cruz de la Zarza . Il nuovo centro consentirà adi testare per ...Dieci piste che si snodano in un'area di 300 ettari a Santa Cruz de la Zarza , una cittadina a un'ora di macchina a sud della capitale spagnola Madrid. È il nuovo centro prove chesi prepara a inaugurare in Spagna. I lavori, iniziati a maggio 2018 e costati in totale 60 milioni di euro, sono praticamente finiti e daranno vita a un polo in cui l'azienda finlandese ...Il Centro Prove Nokian "estivo" è nato: si trova in Spagna e unisce sostenibilità e tecnologie innovative. Il primo giro? È di Mika Hakkinen ...Il terzo test center sorgerà in Spagna, a un'ora di macchina da Madrid: qui l'azienda finlandese studierà pneumatici con un indice di velocità elevata ...