Nobili | su Gualtieri è fake pagina o alleanza Pd-M5S?

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Solidarieta’ piena a Robertoper lacircolata in rete stamattina. Capisco perfettamente la sua irritazione e quella del PD: non e’ bello vedere il proprio nome associato al disastrosu Roma. Resta un dubbio: e’lao la candidatura in?”. Cosi’ su Twitter il deputato di Italia Viva, Luciano

Ultime Notizie dalla rete : Nobili Gualtieri

Il Tempo

... il deputato di Italia Viva Lucianodi Italia Viva ha manifestato la sua stima nei confronti dell'ex ministro dell'Economia Robertodi cui si parla come possibile, probabile, ...... la ventitreesima giornata del girone C di Serie C regala un sfida tradecadute. Al '... Arbitro:della sezione di Asti. Assistenti: Garzelli della sezione di Livorno e Santi della ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - 'Solidarietà piena a Roberto #Gualtieri per la pagina fake circolata in rete stamattina. Capisco perfettamente la ...L'unità di intenti che serve per disegnare il futuro di Roma. Il resoconto della presentazione dell'ultimo libro di Francesco Delzio ...