Nike ha lanciato una nuova scarpa per runner che riduce gli infortuni

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Foto:ZoomX Invincible Run è un’innovativa collezione di scarpe perparte della speciale serie Fearless progettata per migliorare le prestazioni tutelando le articolazioni endo il rischio di. Per proteggere al meglio l’atleta durante l’allenamento,ha sfruttato alcune tecnologie proprietarie come la schiuma ZoomX, che dà il nome alla gamma e che interessa l’intersuola, restituendo peraltro più energia a ogni spinta dei piedi. È interessante scoprire come il team di sviluppoSports Research Lab abbia cambiato negli anni approccio alla ricerca della riduzione drastica degli, spostando l’attenzione dal controllo del movimento (motion control) a una serie di elementi che emergono nelle nuove scarpe e ...

Avv_Nike : RT @WeltanschauungI: ' Quando un prodotto lanciato sul mercato è maturo, nel marketing, per tenerlo in vita, si usano le nuove edizioni (va… -

Ultime Notizie dalla rete : Nike lanciato

Brand News

Ad esempio la catena inglese di articoli sportivi Dick's, che hail ritiro in negozio fin ... Matt Fried , CFO di, in una recente dichiarazione ha affermato: 'L'RFID è un fattore chiave ...... OkCupid e Facebook, che da poco hauna funzione apposita per conoscere nuove persone. Il ...dal mercato Perché sempre più utenti abbandonano WhatsApp per Signal e Telegram Lidl conquista: ...Roma-New Balance: è fatta. I giallorossi dicono addio a Nike. La Roma sarà la prima squadra italiana a vestire New Balance. Il marchio di Boston sostituisce Nike in qualita' di ...Lo rende noto il club giallorosso con una nota. 'L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con New Balance, che vedrà il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit ...