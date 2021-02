Newlat Food | emesso il prestito obbligazionario fino a 200 milioni di euro

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, hacon successo ilsenior unrated, non garantito e non convertibile, per un controvalore minimo di 150die massimo di 200di, annunciato a inizio mese. La durata delè di sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo su base annua. Da oggi le obbligazioni sono quotate presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana, con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato dell’official list dell’Irish Stock Exchange –next Dublin. Il CdA ...

JcMaridGenie2 : RT @GruppoCDP: #Ecommerce, frigoriferi #smart e app per #smartphone. Le #startup di questa puntata (#Soplaya #Wenda @MyFoody_ #Frescofrigo… - GruppoCDP : #Ecommerce, frigoriferi #smart e app per #smartphone. Le #startup di questa puntata (#Soplaya #Wenda @MyFoody_… -

Ultime Notizie dalla rete : Newlat Food

QuiFinanza

*rende noto che, in data odierna, è stato emesso con successo il prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile denominato " Senior Unrated Fixed Rate Notes due ..., azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, ha emesso con successo il prestito obbligazionario senior unrated , non garantito e non convertibile, per un controvalore minimo di ...(Teleborsa) – Newlat Food, azienda agroalimentare quotata alla Borsa di Milano, ha emesso con successo il prestito obbligazionario senior unrated, non garantito e non convertibile, per un ...Newlat Food chiude con successo il collocamento del bond da 200 mln di euro, risorse destinate allo shopping di aziende, e sottoscrive un contratto di 30 mln per la produzione di baby food con una mul ...