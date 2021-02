Netflix: nuova serie di Tim Barton su Mercoledì Addams (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una delle più grandi serie di sempre è pronta a debuttare con uno spin-off dedicato al personaggio più amato: Mercoledì Addams. Diretta da Tim Burton, la serie sarà composta da 8 episodi e, mantenendo la comicità dark della serie originale, aggiungerà un tocco poliziesco attraverso misteri da risolvere. Per la prima volta Tim Burton, regista pluripremiato e visionario, dirigerà una serie tv e lo farà su un grande classico: La Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una delle più grandidi sempre è pronta a debuttare con uno spin-off dedicato al personaggio più amato:. Diretta da Tim Burton, lasarà composta da 8 episodi e, mantenendo la comicità dark dellaoriginale, aggiungerà un tocco poliziesco attraverso misteri da risolvere. Per la prima volta Tim Burton, regista pluripremiato e visionario, dirigerà unatv e lo farà su un grande classico: La Articolo completo: dal blog SoloDonna

