'Ndrangheta, il senatore di Forza Italia Marco Siclari sceglie il rito abbreviato: è imputato per scambio elettorale politico mafioso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mentre l'ex consigliere regionale di Fratelli d'Italia Domenico Creazzo ha scelto il rito immediato, stamattina il senatore di Forza Italia Marco Siclari ha optato per l'abbreviato nel corso dell'udienza preliminare del maxi-processo "Eyphemos", nato da un'inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro le cosche di Sant'Eufemia d'Aspromonte. Accusato di scambio elettorale politico mafioso, attraverso i suoi avvocati, il parlamentare aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all'interrogatorio di due testimoni, ma il gup Maria Rosa Barbieri ha rigettato la richiesta ammettendo Siclari al rito alternativo secco.

