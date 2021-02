NBA | LeBron James raggiunge i 35 000 punti | è il terzo giocatore della storia a centrarli

(Di venerdì 19 febbraio 2021) I Brooklyn Nets gli hanno impedito di festeggiare con una vittoria assieme ai suoi Los Angeles Lakers, ma un altro obiettivo, nella carriera di, è raggiunto. La star gialloviola ha infatti superato quota 35.000nella propria carriera NBA, un traguardo tagliato soltanto da due uomini nellamassima lega professionistica americana. I due in questione hanno nomi di enorme importanza. Il primo è una vera leggenda dei Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, autore di 38.387in una carriera durata dal 1969 al 1989, il secondo è “The Mailman”, Karl Malone, con 36.928in carriera giunti spesso e volentieri dalle mani fatate di John Stockton, con cui ha formato uno degli assi più famosidel ...

SkySportNBA : NBA, la classifica marcatori ogni epoca: LeBron James raggiunge quota 35.000 punti - lelloak : RT @MarcoAMunno: Così LeBron James è arrivato ai 35000 punti segnati in carriera: terzo nella storia dopo Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone… - paoloangeloRF : NBA, risultati della notte: i Nets dominano i Lakers, Bucks ancora ko | Sky Sport #nbatipo #nba ?@parallelecinico? - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: i @BrooklynNets dominano i @Lakers, @Bucks ancora ko #NBATipo #OTNBA #SkyNBA… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAAllStar Team LeBron contro Team Durant, ecco i quintetti titolari per la partita che si terrà il 7 marzo ad Atlant… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA LeBron

La Gazzetta dello Sport

...notte Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 96 - 110 Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 98 - 109 Sacramento Kings - Miami Heat 110 - 118ricorda Kobe: 'Una leggenda. Aveva il DNA di Jordan'Un ...LA STORIA ?trova le chiavi di uno dei club più esclusivi dellacon un tiro libero a 47" dall'intervallo, di una partita in cui ha di nuovo incantato (32 punti, 7 rimbalzi e 8 assist), ...LeBron e compagni non possono nulla davanti al dominio di Brooklyn, trascinata da Harden. Quinto ko di fila per Milwaukee ...I Brooklyn Nets gli hanno impedito di festeggiare con una vittoria assieme ai suoi Los Angeles Lakers, ma un altro obiettivo, nella carriera di LeBron James, è raggiunto. La star gialloviola ha infatt ...