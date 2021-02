Nave Gregoretti | Bongiorno | Lamorgese ha confermato | linea Salvini seguita anche da governo Conte2

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sulla deposizione dell'allora vicepremier Luigi Di Maio, l'avvocatoha riferito che c'erano sistematiche riunioni dopo il no allo sbarco per decidere cosa fare sulla redistribuzione L'articolo proviene da Firenze Post.

Nella nuova udienza sulla vicenda delladella Guardia Costiera Matteo Salvini ha raccolto altri punti a suo favore e ne ha approfittato per lanciare precisi messaggi sulla politica dell'immigrazione prossima ventura anche ...Lo ha detto l'avvocato difensore di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, al termine dell'udienza per il processo sulla, al Tribunale di Catania, a commento della domanda avanzata da un ...Con Lamorgese e Di Maio sono finite le testimonianze dei ministri. Sul caso Gregoretti la prossima udienza è stata fissata al 5 marzo ...La Gregoretti era inserita nell'elenco delle navi Sar e quindi era ritenuta adeguata ad accogliere i migranti anche per diversi giorni ...