Napoli | Osimhen tuona | «Nessuno è il mio portavoce | rispettate la mia opinione»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Victor, attaccante del, vuole chiarire la situazione dopo le dichiarazioni del fratello: ecco le sue parole Victoraffida a Instagram il suo sfogo dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni del fratello. «Chiedere un’a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente. Amo, il club, l’allenatore, la squadra. In particolare i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la miaufficiale e vi chiedo di rispettarla.è il mio». Leggi su Calcionews24.com

Alcune dichiarazioni rilasciate giovedì dal fratello , avevano messo in cattiva luce Victorche su Instagram in una stories ha voluto sottolineare: "Desidero chiarire che chiedere un'..., ...Da tifoso, alla fine della catena alimentare, posso dire che stiamo vedendo il peggiordegli ...? È tornato da tre settimane e non è ancora al meglio, Cuadrado invece è entrato subito in ...19/02/2021 - L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha pubblicato una storia su Instagram in cui chiarisce la sua posizione su una vicenda che ha visto come protagonista suo fratello. Ecco le sue pa ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vuole chiarire la situazione dopo le dichiarazioni del fratello: ecco le sue parole ...