Napoli, Osimhen precisa: “Le opinioni dei miei parenti non sono le mie. Non ho portavoce” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Victor Osimhen ha preso le distanze dalle parole del fratello Andrew, che tanto scalpore avevano suscitato nelle scorse ore. Il fratello dell’attaccante del Napoli, intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio Marte, aveva denunciato uno scarso supporto dei giocatori del Napoli a Victor. L’attaccante, quindi, tramite una storia Instagram, ha precisato che “chiedere un’opinione a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente”. “Amo Napoli”, si legge poi “il club, l’allenatore, la squadra. In particolare i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Victorha preso le distanze dalle parole del fratello Andrew, che tanto scalpore avevano suscitato nelle scorse ore. Il fratello dell’attaccante del, intervenuto nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Radio Marte, aveva denunciato uno scarso supporto dei giocatori dela Victor. L’attaccante, quindi, tramite una storia Instagram, hato che “chiedere un’opinione a un mio parente non è la stessa cosa di chiedermela direttamente”. “Amo”, si legge poi “il club, l’allenatore, la squadra. In particolare icompagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio”. SportFace.

