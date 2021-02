Napoli | oggi si valuteranno le condizioni di Politano E’ il decimo infortunato

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lo stop di, annunciato nel post gara da Gattuso dopo la partita persa contro il Granada, è ilko per il, ma il club partenopeo stamattina ha avuto buone notizie da Koulibaly e Ghoulam, tornati disponibili dopo il Covid-19. Il tecnico calabrese ha fatto sapere che il giocatore aveva problemi di respirazione a causa di un dolore al costato,verranno effettuati tutti gli esami del caso per capire l’entità dell’infortunio. La sua presenza per la gara di domenica al Gewiss Stadium con l’Atalanta è a rischio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Quando c'è viene spesso criticato, ma quando è assente il vuoto che lascia è incolmabile per questa Juve. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, ...Era l'ultimo giorno del mercato estivo quando Callejon atterrò all'aeroporto di Peretola prendendo il posto di Chiesa già diretto a Torino. L'andaluso disse: "Io non sono Chiesa, sono Callejon" rispon ...