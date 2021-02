Napoli, niente allenamento per gli azzurri: Gattuso vuole schiarirsi le idee (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il tecnico azzurro Rino Gattuso ha dato una giornata di riposo ai suoi calciatori dopo l’impegno di ieri sera in Europa League contro il Granada. Il Napoli intanto ha recuperato sia Ghoulam che Koulibaly dopo aver superato la battaglia contro il coronavirus. Una giornata senza allenamenti per schiarirsi le idee e recuperare le energie. Gattuso ha infatti ieri dichiarato che l’obiettivo non deve essere la prossima partita, ma soltanto recuperare pian piano i prezzi. Con i giocatori è molto difficile ottenere dei buoni risultati. Questo il comunicato del club “Dopo la trasferta di Granada, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il tecnico azzurro Rinoha dato una giornata di riposo ai suoi calciatori dopo l’impegno di ieri sera in Europa League contro il Granada. Ilintanto ha recuperato sia Ghoulam che Koulibaly dopo aver superato la battaglia contro il coronavirus. Una giornata senza allenamenti perlee recuperare le energie.ha infatti ieri dichiarato che l’obiettivo non deve essere la prossima partita, ma soltanto recuperare pian piano i prezzi. Con i giocatori è molto difficile ottenere dei buoni risultati. Questo il comunicato del club “Dopo la trasferta di Granada, ilriprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gliprepareranno il match contro l’Atalanta per la ...

juventusfc : FT | Niente da fare. Vince il Napoli, 1-0. #NapoliJuve - titty_napoli : uagli ma niente ??non lo mandano via Gattuso??? - alfonso25592 : @laludoazzurra @Giontoro14 @ZZiliani Io stimo il Napoli, perché è la squadra della mia città e non gli tiro contro.… - shinko126 : @ildpaa Ospina cambia niente con Meret ahxhshxhshshshshsh. Vabbè dai puoi fermarti qui, il resto non lo commento ne… - corrmezzogiorno : #Napoli Cutolo, niente funerali: probabile solo benedizione e sepoltura a Ottaviano -