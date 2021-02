Napoli | la Fipav cambia volto | concluse le elezioni per il nuovo Comitato

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Si sonoleper ilTerritorialedecretando i nuovi consiglieri della Federazione Italiana Pallavolo. Con l’accettazione dell’incarico da parte dei Consiglieri eletti, si è conclusa l’ Assemblea Ordinaria Elettiva 2021 delTerritorialedi. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, è avvenuto il rinnovamento del Consiglio eletto caratterizzato dai discorsi del Presidente uscente, Umberto Capolongo e di quello entrante, Carmine Menna per la scomparsa a causa del Covid19 di due storici amici della pallavolo napoletana, Giuseppe Sellerino e Bruno Imparato a cui quest’ultimo ha voluto dedicare una targa alla memoria. Tanti i discorsi di ...

Carmine Menna è il nuovo presidente del Comitato Territoriale della. Lo ha scelto l'assemblea delle società napoletane riunita al PalaMeriggioli. Menna è stato eletto con il 97,7% delle preferenze. Con Menna siederanno in Consiglio Territoriale Maria ...... candidato alla Presidenza diSicilia per il quadriennio 2021/2024, gli argomenti di ... giovanissimo, dal 1991 al 1996, si trasferisce a Città di Castello e poi Catania, Padova ein Serie ...CASERTA - Quarta tappa dell’election week del volley campano. Dopo Salerno, Napoli e Avellino è stato il turno delle società del Comitato Territoriale della ...NAPOLI - Al PalaMeriggioli di Napoli, nei giorni scorsi si sono ritrovati i rappresentanti delle società del Comitato Territoriale della Fipav Napoli per rinno ...