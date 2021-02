Napoli: Koulibaly e Ghoulam risultati negativi al test covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva una notizia molto positiva per il Napoli. Ghoulam e Koulibaly tornano a disposizione di Gattuso: superato il covid Arriva poche ore fa la conferma che dà sollievo al Napoli e ai suoi tifosi. La società ha diramato una nota ufficiale tramite il profilo social della squadra per comunicare la guarigione di Koulibaly e Ghoulam al covid. Una notizia davvero ottima per la squadra partenopea che ritrova due calciatori fondamentali per la squadra soprattutto in ottica campionato. Quindi nessun isolamento forzato per i calciatori, potranno allenarsi tranquillamente con il resto della squadra. La notizia della mancata positività al virus dei due giocatori, risolleva gli animi in vista della partita contro L’Atalanta, che si terrà domenica alle 18. ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva una notizia molto positiva per iltornano a disposizione di Gattuso: superato ilArriva poche ore fa la conferma che dà sollievo ale ai suoi tifosi. La società ha diramato una nota ufficiale tramite il profilo social della squadra per comunicare la guarigione dial. Una notizia davvero ottima per la squadra partenopea che ritrova due calciatori fondamentali per la squadra soprattutto in ottica campionato. Quindi nessun isolamento forzato per i calciatori, potranno allenarsi tranquillamente con il resto della squadra. La notizia della mancata positività al virus dei due giocatori, risolleva gli animi in vista della partita contro L’Atalanta, che si terrà domenica alle 18. ...

