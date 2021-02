Napoli | Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal covid

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilha annunciato sui suoi canali ufficiali chefinalmentedaldal-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/hq9q1xllUP — Official SSC(@ssc) February 19, 2021 Una notizia che arriva in un momento importante perché permette alla formazione di Gattuso di recuperare due pedine importanti in vista del ritorno di Europa League con il Granada e degli impegni di campionato L'articolo ilsta.