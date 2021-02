Napoli, è ancora emergenza: anche Politano a rischio contro l’Atalanta (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’edizione odierna de Il Mattino riporta la probabile assenza di Matteo Politano nella sfida tra Atalanta e Napoli. Dopo la sconfitta in Europa League contro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’edizione odierna de Il Mattino riporta la probabile assenza di Matteonella sfida tra Atalanta e. Dopo la sconfitta in Europa League… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

eia58 : RT @vincenz99883302: Ma i defunti 5S stanno ancora al governo SI o NO? Non ci fanno capire nulla. Si può sapere che dobbiamo pensare? Gigin… - vincenz99883302 : Ma i defunti 5S stanno ancora al governo SI o NO? Non ci fanno capire nulla. Si può sapere che dobbiamo pensare? Gi… - GirolamoMaggio : RT @MinutemanItaly: Aeroporto di Napoli ieri sera. Praticamente un deserto, quasi tutti esercizi e bar chiusi, e dalla polvere si capiva ch… - partenope75 : RT @kiingg____: Ricapitolando: -sono stati convocati 6 giovani della primavera -nessuno di loro ha giocato -partita persa (unica cosa posit… - PPanariello : @OCardinal17 @ADeLaurentiis Suning sta vendendo l'inter, il Milan è in mano ad un fondo che cerca acquirenti da 2 a… -