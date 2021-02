Napoli, assessora alla cultura denunciata per detenzione di materiale esplodente (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scatta la denuncia per l’assessora alla cultura Eleonora de Majo ed al suo compagno accusati di detenzione di materiale esplodente. Nella loro abitazione sono stati infatti trovati ben 7 petardi. L’assessore alla cultura del Comune di Napoli, Eleonora de Majo, e il compagno, Egidio Giordano, assessore nella III Municipalità, sono stati denunciati per detenzione di materiale esplodente. Nella loro abitazione sono stati trovati sette petardi. La perquisizione rientra nelle indigni relative all’iter che ha portato alla composizione della commissione comunale che dovrà scegliere il progetto per la realizzazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Scatta la denuncia per l’Eleonora de Majo ed al suo compagno accusati didi. Nella loro abitazione sono stati infatti trovati ben 7 petardi. L’assessoredel Comune di, Eleonora de Majo, e il compagno, Egidio Giordano, assessore nella III Municipalità, sono stati denunciati perdi. Nella loro abitazione sono stati trovati sette petardi. La perquisizione rientra nelle indigni relative all’iter che ha portatocomposizione della commissione comunale che dovrà scegliere il progetto per la realizzazione ...

