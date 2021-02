Napoli, ADL ha chiamato Sarri per subentrare a Gattuso ma avrebbe rifiutato la proposta (Di venerdì 19 febbraio 2021) In casa Napoli la situazione è allarmante. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe esonerare Rino Gattuso da un momento all’altro a causa delle prestazioni poco convincenti della squadra. Come appreso da Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, il presidente azzurro nelle scorse settimane ha provato ad ingaggiare Maurizio Sarri. “ADL aveva chiamato Maurizio Sarri. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) In casala situazione è allarmante. Il presidente delAurelio De Laurentiis potrebbe esonerare Rinoda un momento all’altro a causa delle prestazioni poco convincenti della squadra. Come appreso da Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, il presidente azzurro nelle scorse settimane ha provato ad ingaggiare Maurizio. “ADL avevaMaurizio. L'articolo

RinaldiPaolo2 : @SpudFNVPN Ripeto, Gattuso ci aveva pensato bene, aveva riflettuto se gli conveniva o meno accettare il Napoli sape… - MisterAntonio3 : Caro Mister è vero che non ci sono i cambi però un po' di coraggio in più nel far entrare qualche ragazzo potevi av… - Chiariello_CS : RT @MarcoDiMaro: Gli amici giornalisti di Gattuso che stanno dicendo da ieri 'Gattuso a giugno andrà lui via dal Napoli, anche se ADL propo… - MarcoDiMaro : Gli amici giornalisti di Gattuso che stanno dicendo da ieri 'Gattuso a giugno andrà lui via dal Napoli, anche se AD… - SpudFNVPN : RT @SpudFNVPN: Non è obsoleto. Anzi. Edy, vuole bene al Napoli ed a Adl. È sicuramente 5000 volte superiore sotto ogni punto di vista (tecn… -