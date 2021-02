Mutuo: come fare per rottamarlo e quanto si può risparmiare sulla rata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rottamare il vecchio Mutuo casa, per sostituirlo con uno nuovo più conveniente. Molti italiani ci stanno pensando visto che i finanziamenti immobiliari oggi costano davvero poco: il tasso d’interesse medio, secondo le rilevazioni dell’Abi (l’Associazione Bancaria Italiana) è di appena l’1,27% all’anno, un livello quasi inimmaginabile fino a qualche anno fa. Indebitarsi per comprar casa, insomma, oggi costa davvero poco, molto meno che in passato. Merito delle manovre della Banca Centrale Europea che, oltre a inondare di liquidità i mercati con il suo quantitative easing, negli ultimi anni ha portato sotto zero il costo del denaro ufficiale, facendo scendere così anche i tassi d’interesse applicati a tutti i finanziamenti. Eppure, nonostante sul mercato ci siano oggi dei mutui low cost, molti italiani sono ancora restii ad accendere un prestito per acquistare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rottamare il vecchiocasa, per sostituirlo con uno nuovo più conveniente. Molti italiani ci stanno pensando visto che i finanziamenti immobiliari oggi costano davvero poco: il tasso d’interesse medio, secondo le rilevazioni dell’Abi (l’Associazione Bancaria Italiana) è di appena l’1,27% all’anno, un livello quasi inimmaginabile fino a qualche anno fa. Indebitarsi per comprar casa, insomma, oggi costa davvero poco, molto meno che in passato. Merito delle manovre della Banca Centrale Europea che, oltre a inondare di liquidità i mercati con il suo quantitative easing, negli ultimi anni ha portato sotto zero il costo del denaro ufficiale, facendo scendere così anche i tassi d’interesse applicati a tutti i finanziamenti. Eppure, nonostante sul mercato ci siano oggi dei mutui low cost, molti italiani sono ancora restii ad accendere un prestito per acquistare ...

MattPetcoke : ogni volta che Gattuso perde scatta l'insopportabile 'mutuo soccorso' giornalistico nei suoi confronti ('hai visto… - Dee_sastrous : L'Associazione Mutuo Soccorso sta mettendo in campo alcune iniziative per sostenere i/le compagn* colpiti da questa… - eleonmars : @lunatica10912 Non me ne parlare che ho dei progetti che come riesco a fermarmi faccio un mutuo dal tatuatore - sideofthewords : @faber73v @ria_valle @l_patrizia Il RdC non sono 700€ perché si calcola su 6.000€ annui per una persona single che… - coma_girl : Io che guardo la Roma e Coso che gioca ad Animal Crossing. - ho preso una colisa, la devo portare al museo? - come… -