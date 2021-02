Musica, terapia anti-malinconia (con l’aiuto dell’Ai) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo uno studio recente condotto dalla società di analisi OnePoll, più dell'80 per cento degli intervistati ha spiegato che la Musica è stata di conforto durante la pandemia di Covid-19 e circa il 65 per cento ha sostenuto che guardare concerti virtuali ha aiutato a sentirsi connessi agli altri durante i lockdown. «Severe misure di contenimento sono armi potenti nella battaglia contro il virus, ma portano con sé effetti collaterali dolorosi. Sensazioni di ansia, stress e solitudine sono solo alcuni. Ci manca il prima, un tempo più innocente. Ci domandiamo se il mondo sarà mai più lo stesso. Ma durante i momenti di crisi più buia, la Musica ci offre una speranza» dice a Panorama.it Dave Rogers, presidente della divisione lifestyle di Harman, tra i principali brand mondiali nei settori dell'audio. «Nell'ultimo anno» aggiunge Rogers «la ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo uno studio recente condotto dalla società di analisi OnePoll, più dell'80 per cento degli intervistati ha spiegato che laè stata di conforto durante la pandemia di Covid-19 e circa il 65 per cento ha sostenuto che guardare concerti virtuali ha aiutato a sentirsi connessi agli altri durante i lockdown. «Severe misure di contenimento sono armi potenti nella battaglia contro il virus, ma portano con sé effetti collaterali dolorosi. Sensazioni di ansia, stress e solitudine sono solo alcuni. Ci manca il prima, un tempo più innocente. Ci domandiamo se il mondo sarà mai più lo stesso. Ma durante i momenti di crisi più buia, laci offre una speranza» dice a Panorama.it Dave Rogers, presidente della divisione lifestyle di Harman, tra i principali brand mondiali nei settori dell'audio. «Nell'ultimo anno» aggiunge Rogers «la ...

BGiaccaglia : PREPARAZIONE DEL SETTING Il setting costituisce una parte importante della seduta di #musicoterapia. Quali caratt… - TweetNotizie : Mondo Marcio e l'amore finito: 'La musica è la mia terapia per esternare il dolore' - stateofmindwj : Arpa terapia è fare musica con il cuore, creando momento dopo momento le sonorità adatte a generare benessere in ch… - repubblica : Mondo Marcio e l'amore finito: 'La musica è la mia terapia per esternare il dolore' - RepSpettacoli : Mondo Marcio e l'amore finito: 'La musica è la mia terapia per esternare il dolore' [di Ernesto Assante] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica terapia Covid, Carla guarita grazie ai Rolling Stones: 'Ora mi sento una regina' Ammalatasi nei primi giorni di gennaio, è stata ricoverata prima in area medica e poi in terapia ... almeno dal punto di vista psicologico, è stata la musica . Consapevoli della sua grande passione, ...

Rassegna stampa del 18 febbraio: le notizie più importanti del giorno Salgono leggermente, invece, i ricoveri in terapia intensiva che risultano essere 2.045 in ... televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto ...

Musica, terapia anti-malinconia (con l’aiuto dell’Ai) Panorama "La musicoterapia, speranza con Alice" Per aiutare le persone che vogliono ricominciare, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale "Alice Rovigo", organizza corsi gratuiti di musicoterapia per persone afasiche. Si tratta di un percor ...

Ricerca: «associazione-italiana-dei-professionisti-della-musicoterapia» Un'antologia italiana di sword&sorcery sugli eroi howardiani meno celebri, ma non meno avvincenti. Qualcosa di misterioso piovuto dal cielo porta alla quarantena di un piccolo villaggio. Ogni legge de ...

Ammalatasi nei primi giorni di gennaio, è stata ricoverata prima in area medica e poi in... almeno dal punto di vista psicologico, è stata la. Consapevoli della sua grande passione, ...Salgono leggermente, invece, i ricoveri inintensiva che risultano essere 2.045 in ... televisione,, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto ...Per aiutare le persone che vogliono ricominciare, l’associazione per la lotta all’ictus cerebrale "Alice Rovigo", organizza corsi gratuiti di musicoterapia per persone afasiche. Si tratta di un percor ...Un'antologia italiana di sword&sorcery sugli eroi howardiani meno celebri, ma non meno avvincenti. Qualcosa di misterioso piovuto dal cielo porta alla quarantena di un piccolo villaggio. Ogni legge de ...