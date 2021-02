Museo del Mare a Palermo: 4,5 milioni per la realizzazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sempre più vicina la realizzazione del “Museo del Mare e della Navigazione della Sicilia” che avrà la sede nei locali dell’Antico Arsenale della Marina Regia di Palermo (Ex Arsenale Borbonico). L’intervento, che costerà 4 milioni 587 mila euro di risorse del Fondo di Sviluppo e coesione – Patto per il Sud, riguarda la complessiva ristrutturazione Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sempre più vicina ladel “dele della Navigazione della Sicilia” che avrà la sede nei locali dell’Antico Arsenale della Marina Regia di(Ex Arsenale Borbonico). L’intervento, che costerà 4587 mila euro di risorse del Fondo di Sviluppo e coesione – Patto per il Sud, riguarda la complessiva ristrutturazione

