Murillo | «Inter o Barcellona? Vi svelo il club migliore»

Jeison Murillo, difensore del Celta Vigo ed ex giocatore di Sampdoria e Inter, ha rivissuto alcune tappe della sua carriera Jeison Murillo, difensore del Celta Vigo ed ex giocatore di Sampdoria, Barcellona e Inter, ha rivissuto alcune tappe della sua carriera. Ecco le sue parole ad Antena 2. ESORDI – «All'età di nove anni iniziai come portiere, ma poi il mio allenatore mi disse che avevo le caratteristiche per diventare un difensore e quindi da quel momento cambiai ruolo. Oggi, in caso di necessità, potrei andare in porta senza problemi, ma giustamente gli allenatori sacrificano un attaccante». ANEDDOTO – «Una volta un signore mi diede dei guanti per parargli un rigore e, in quel momento, ho iniziato a piangere dall'emozione con mio padre».

