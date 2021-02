(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lucia Izzo - Per il Giudice di Pace di Trebisacce è ammissibile unaper relationem, ma non è sufficiente un mero rinvio. Le controdeduzioni dell'organo accertatore non assumono valenza di atto pubblico.

zazoomblog : Multe: ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione - #Multe: #ordinanza-ingiunzione - ClubAlfaIt : Ordinanza prefettizia nulla senza motivazione: multa da cancellare #Multe #FiscoELeggi #NotizieAuto… - StudioCanu : Multe: ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione - StudioCanu : Multe: ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione - StudioCanu : Multe: ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione -

Ultime Notizie dalla rete : Multe ordinanza

Studio Cataldi

... in varie aree del territorio nazionale, a un'applicativa di misure cautelari emessa dal ... APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti - Covid tra Arzano e Casoria: raffica di, arresti..La sanzione amministrativa - dice Gianluca Ruggiero , comandante della polizia locale val di Fassa - arriva fino a 150 euro più altre eventuali, c'è infatti anche un'del sindaco che ...Per il giudice preoccupante la condotta di Luciano Sinistro: il giorno dopo un arresto, trovato con soggetti fermati per spaccio ...Prato, la polizia torna nel circolo cinese di via Zipoli dove fu organizzato il veglione di San Silvestro: stavolta c’erano 25 clienti ...