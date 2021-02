«Mostrare sex toys e contenuti espliciti su Instagram? Dipende da come lo fai»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci avviamo alla conclusione di questo nostro percorso di approfondimento nel mondo della divulgazione e della pubblicità che riguarda i sexe il grande mondo che ci sta intorno. Dopo aver parlato delle prospettive pubblicitarie su internet (e non solo) che si hanno di fronte e di quelle che ci potrebbero essere nel prossimo futuro, abbiamo deciso di chiamare in causa Violeta Benini – nota sui socialla Divulvatrice -. Professionista della divulgazione sulla sessualità, argomento di cui parla nelle scuole per rispondere ai dubbi dei ragazzi, con Violeta abbiamo approfondito le restrizioni che i social, in particolare, riservano a chi mostra sexper fare pubblicità o anche solo divulgazione. «Se si tratta di pubblicità a pagamento, sunemmeno la riabilitazione pelvica ...