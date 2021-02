Morto Cutolo, domani l’autopsia sulla salma del boss e poi il rientro in Campania (Di venerdì 19 febbraio 2021) Disposta l’autopsia per sabato, 20 febbraio, sulla salma di Raffaele Cutolo. Il boss della Nuova Camorra Organizzata è Morto all’età di 79 anni, a seguito di una setticemia alla gola, nel reparto riservato ai detenuti dell’ospedale Maggiore. Morto Cutolo, domani l’autopsia sulla salma del boss Solo dopo l’esame autoptico che sarà condotto dal medico legale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dispostaper sabato, 20 febbraio,di Raffaele. Ildella Nuova Camorra Organizzata èall’età di 79 anni, a seguito di una setticemia alla gola, nel reparto riservato ai detenuti dell’ospedale Maggiore.delSolo dopo l’esame autoptico che sarà condotto dal medico legale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

