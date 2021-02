Morte di Raffaele Cutolo: prima l’autopsia a Parma, poi il ritorno a Ottaviano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Comincerà nella tarda mattinata di domani l’autopsia sul corpo dell’ex boss della camorra Raffaele Cutolo, deceduto mercoledì sera nel reparto di rianimazione dell‘Ospedale Maggiore di Parma per le complicazioni successive ad una polmonite bilaterale. L’esame disposto dal Pm del Tribunale di Parma, Ignazio Vallario, comincerà poco prima di mezzogiorno e subito dopo la salma verrà liberata e messa a disposizione della moglie Immacolata Iacone, arrivata stamattina a Parma insieme alla figlia tredicenne Denise Cutolo: le due congiunte potranno visitare il feretro solo dopo l’avvenuta autopsia. L’ex capo della Nco sarà inumato nel cimitero di Ottaviano (Napoli). Le modalità del trasferimento e dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Comincerà nella tarda mattinata di domanisul corpo dell’ex boss della camorra, deceduto mercoledì sera nel reparto di rianimazione dell‘Ospedale Maggiore diper le complicazioni successive ad una polmonite bilaterale. L’esame disposto dal Pm del Tribunale di, Ignazio Vallario, comincerà pocodi mezzogiorno e subito dopo la salma verrà liberata e messa a disposizione della moglie Immacolata Iacone, arrivata stamattina ainsieme alla figlia tredicenne Denise: le due congiunte potranno visitare il feretro solo dopo l’avvenuta autopsia. L’ex capo della Nco sarà inumato nel cimitero di(Napoli). Le modalità del trasferimento e dei ...

