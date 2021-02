Mortal Kombat: Johnny Cage non è nel trailer, ma diventa trend grazie ai fan delusi (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'assenza di Johnny Cage dal trailer di Mortal Kombat ha provocato un'ondata di delusione tra gli storici fan del videogame che si sono riversati su Twitter per lamentarsi. L'assenza di Johnny Cage dal trailer del reboot di Mortal Kombat diffuso ieri ha mandato in agitazione i fan del personaggio che si sono riversati sui social per commentare facendo diventare Cage trending topic in poco tempo. Il trailer di Mortal Kombat sembrerebbe confermare che Johnny Cage non sarà uno dei personaggi inclusi nel film ispirato al popolare videogame che invece anticipa la presenza di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'assenza didaldiha provocato un'ondata dione tra gli storici fan del videogame che si sono riversati su Twitter per lamentarsi. L'assenza didaldel reboot didiffuso ieri ha mandato in agitazione i fan del personaggio che si sono riversati sui social per commentare facendoreing topic in poco tempo. Ildisembrerebbe confermare chenon sarà uno dei personaggi inclusi nel film ispirato al popolare videogame che invece anticipa la presenza di ...

