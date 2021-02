Mortal Kombat: il trailer italiano del nuovo film (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Warner Bros ha rilasciato ufficialmente il nuovo trailer italiano del film Mortal Kombat, diretto dal regista Simon McQuoid Dopo essere rimbalzato nelle ore scorse con ampio anticipo nel web, la Warner Bros ha ufficialmente rilasciato il trailer italiano di Mortal Kombat il nuovo film diretto da Simon McQuoid. Il film, reboot dell’ominimo franchine videoludico, è preceduto da altri capitoli della saga: Mortal Kombat (1995) e Mortal Kombat – Distruzione totale (1997). Prodotto dal noto regista James Wan, vede la sceneggiatura e il soggetto ad opera di Greg Russo, Oren Uziel e Dave ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Warner Bros ha rilasciato ufficialmente ildel, diretto dal regista Simon McQuoid Dopo essere rimbalzato nelle ore scorse con ampio anticipo nel web, la Warner Bros ha ufficialmente rilasciato ildiildiretto da Simon McQuoid. Il, reboot dell’ominimo franchine videoludico, è preceduto da altri capitoli della saga:(1995) e– Distruzione totale (1997). Prodotto dal noto regista James Wan, vede la sceneggiatura e il soggetto ad opera di Greg Russo, Oren Uziel e Dave ...

