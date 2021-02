Monte Velino Trovati i cadaveri di Valeria Mella | Tonino Durante | GianMauro Frabotta e Gianmarco Degni

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stati rinvenuti i cadavere dei quattro escursionisti dispersi suldallo 24 gennaio. Erano sotto metri di neve in valle Majelama. Per primo è stato rinvenuto il cadavere di, 25 anni. Con lei nel quartetto c’erano, 60 anni,, 33 anni,, 26 anni. Sul luogo il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio il quale ha dichiarato che “la città e la Marsica partecipano all’insopportabile dolore di tutte le famiglie colpite da una tragedia immane”. La prefettura dell’Aquila in una nota fa presente che al momento “è stato individuato” un “terzo corpo dei quattro escursionisti dispersi”, e che “continuano incessantemente le operazioni per la ricerca ...