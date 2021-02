Monster Hunter celebrerà il suo 17° compleanno con tre livestream speciali il prossimo mese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Capcom ha annunciato che celebrerà l'anniversario di Monster Hunter con tre livestream il mese prossimo. Lo sviluppatore ha rivelato su Twitter i suoi piani per il 17° compleanno del franchise, che arriverà l'11 marzo. Per commemorare l'evento e l'imminente uscita di Monster Hunter Rise, Capcom ha rivelato in anticipo ciò che i fan possono aspettarsi di vedere nei 3 livestream di marzo. Per i fan di Monster Hunter Rise, il livestream più intrigante avrà luogo il 9 marzo. Dalle ore 15 italiane, Capcom rivelerà del nuovo gameplay di Monster Hunter Rise, soffermandosi sulla meccanica di caccia del titolo attraverso un tutorial, e ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Capcom ha annunciato chel'anniversario dicon treil. Lo sviluppatore ha rivelato su Twitter i suoi piani per il 17°del franchise, che arriverà l'11 marzo. Per commemorare l'evento e l'imminente uscita diRise, Capcom ha rivelato in anticipo ciò che i fan possono aspettarsi di vedere nei 3di marzo. Per i fan diRise, ilpiù intrigante avrà luogo il 9 marzo. Dalle ore 15 italiane, Capcom rivelerà del nuovo gameplay diRise, soffermandosi sulla meccanica di caccia del titolo attraverso un tutorial, e ...

