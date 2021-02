Monster & Co. : Tiktoker rivela il segreto dietro al codice 23-19 che si trova nel film d’animazione del 2001 come allarme (Di venerdì 19 febbraio 2021) Monsters & Co. (titolo inglese Monsters Inc.) è la pellicola di animazione di Pixar del 2001. Nel film, a un certo punto si parla di un allarme 23-19, perché c’è un ragazzino con un calzino bianco sulla schiena. Di recente, una Tiktoker, Fyiya, ha svelato il mistero sul senso di questo codice. Dato che, secondo l’alfabeto inglese, la lettera numero 23 è la W e la numero 19 è la S, il codice intenderebbe appunto i calzini bianchi, che in inglese si dice White Socks. Il video della donna ha ottenuto oltre 400mila visualizzazioni sui social, ma i commenti dei fan del film hanno messo in evidenza altre ipotesi. Se è vero che si tratta delle lettere dell’alfabeto, il riferimento potrebbe essere ai due mostri ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021); Co. (titolo ingleses Inc.) è la pellicola di animazione di Pixar del. Nel, a un certo punto si parla di un23-19, perché c’è un ragazzino con un calzino bianco sulla schiena. Di recente, una, Fyiya, ha svelato il mistero sul senso di questo. Dato che, secondo l’alfabeto inglese, la lettera numero 23 è la W e la numero 19 è la S, ilintenderebbe appunto i calzini bianchi, che in inglese si dice White Socks. Il video della donna ha ottenuto oltre 400mila visualizzazioni sui social, ma i commenti dei fan delhanno messo in evidenza altre ipotesi. Se è vero che si tratta delle lettere dell’alfabeto, il riferimento potrebbe essere ai due mostri ...

Ultime Notizie dalla rete : Monster & Ducati Riding Academy: aperte le iscrizioni per la stagione 2021 Nel corso è presente un programma didattico sulle tecniche di guida che consentono di far emergere il potenziale dei diversi protagonisti in sella al nuovo Monster , oppure sulla SuperSport 950 del ...

Da Mostrolandia al cinema, 'Molly Monster' diventa film ... un po' bimba con il fiocchetto in cima al testone, la coda a freccina e una stella sul petto panciuto, che da protagonista di una popolare serie tv , adesso anima il lungometraggio Molly Monster " ...

Ducati Monster: 28 anni in un libro da non perdere inSella Monster Hunter: nuovi dettagli su Rise e Stories 2 in arrivo, ecco quando Monster Hunter Rise, dopo il trailer mostrato all'ultimo Direct, tornerà in pompa magna in un evento dedicato insieme a Stories 2.

Da Mostrolandia al cinema, ‘Molly Monster’ diventa film C’era una volta a Mostrolandia… e c’è ora al cinema (su piattaforma)… la dolcissima creatura Molly, fantanimaletta simil rettile, un po' dinosauro, un po' bimba con il fiocchetto in cima al testone, l ...

