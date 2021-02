Mondiali Qatar 2022, qualificazioni asiatiche di marzo rinviate per le restrizioni anti-Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutte le sfide valide per le qualificazioni asiatiche ai Mondiali di Qatar 2022 in programma a marzo sono stati rinviate e posticipate a giugno. Lo ha deciso l’AFC in accordo con la Fifa: spostate dunque le partite che si sarebbero dovute giocare dal 25 al 30 marzo per le qualificazioni ai Mondiali Qatarioti e per le qualificazioni alla Coppa d’Asia 2023. La decisione arriva in virtù delle tante restrizioni sugli spostamenti dovute alla pandemia di Covid-19 e dopo “aver preso in considerazione le restrizioni ai viaggi e le disposizioni in vigore per la quarantena adottate in tutto il continente a causa della pandemia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutte le sfide valide per leaidiin programma asono statie posticipate a giugno. Lo ha deciso l’AFC in accordo con la Fifa: spostate dunque le partite che si sarebbero dovute giocare dal 25 al 30per leaiioti e per lealla Coppa d’Asia 2023. La decisione arriva in virtù delle tantesugli spostamenti dovute alla pandemia di-19 e dopo “aver preso in considerazione leai viaggi e le disposizioni in vigore per la quarantena adottate in tutto il continente a causa della pandemia di ...

