Mondiali, Luca De Aliprandini argento nel gigante maschile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva la seconda medaglia italiana ai Mondiali di Cortina. È l'argento di Luca De Aliprandini, l`azzurro che mai era salito sul podio in vita sua e conosce il giorno più bello della carriera a 30 anni sulle nevi di casa. Dopo una grande prima manche, l'azzurro ha tenuto botta anche nella seconda, puntando soprattutto ad arrivare al traguardo senza particolari errori sulla pista Labirinti. Una tattica che ha pagato, con il crono fermato in 2'37"88, a 63 centesimi dal vincitore, il francese Mathieu Faivre.Bronzo per l'austriaco Marco Schwarz (+0"87). Clamorosa caduta per Alexis Pinturault, grande favorito alla vigilia e in testa dopo la prima manche, fuori dai giochi dopo poche porte. Quella di De Alibrandini è la seconda medaglia in questi Mondiali dopo l`oro di Marta Bassino in parallelo. Ed è la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva la seconda medaglia italiana aidi Cortina. È l'diDe, l`azzurro che mai era salito sul podio in vita sua e conosce il giorno più bello della carriera a 30 anni sulle nevi di casa. Dopo una grande prima manche, l'azzurro ha tenuto botta anche nella seconda, puntando soprattutto ad arrivare al traguardo senza particolari errori sulla pista Labirinti. Una tattica che ha pagato, con il crono fermato in 2'37"88, a 63 centesimi dal vincitore, il francese Mathieu Faivre.Bronzo per l'austriaco Marco Schwarz (+0"87). Clamorosa caduta per Alexis Pinturault, grande favorito alla vigilia e in testa dopo la prima manche, fuori dai giochi dopo poche porte. Quella di De Alibrandini è la seconda medaglia in questidopo l`oro di Marta Bassino in parallelo. Ed è la ...

