Mondiali di sci, strepitoso De Aliprandini: argento nello slalom gigante (Di venerdì 19 febbraio 2021) Fantastico Luca! L'Italia festeggia la medaglia d'argento allo slalom gigante maschile dei Mondiali di sci a Cortina. È uno strepitoso Luca De Aliprandini a coronare il successo personale e nazionale con un bel podio, sia pure al secondo posto. Il gigante di oggi 19 febbraio è stato vinto da Mathieu Faivre. Ma, in questa sua giornata trionfale, anche gli azzurri possono ben dirsi contenti. Quantomeno per l'argento di Luca. Solo 63 centesimi di distacco Dopo un'ottima prima manche, il trentino De Aliprandini si conferma nella seconda e si piazza alle spalle del francese Mathieu Faivre con soltanto 63 centesimi di distacco. Primo podio in carriera per Luca, davanti a Marco Schwarz, che ottiene così la medaglia di bronzo del terzo posto.

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - GDF : La componente #SAGF della #GuardiadiFinanza sulle piste di Cortina d'Ampezzo per tutelare la #Sicurezza dei Mondial… - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - Daniele75144186 : #19febbraio Grande De Aliprandini! Argento nello slalom gigante nei mondiali di sci a Cortina! - GDeccia : RT @tempoweb: Mondiali di #sci a #Cortina, nel gigante Luca #DeAliprandini vince l'argento. È la seconda medaglia azzurra #19febbraio http… -