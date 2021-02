Mondiali di sci Cortina 2021: De Aliprandini d'argento nel gigante, oro al francese Faivre (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ai Mondiali di sci di Cortina 2021 arriva la seconda gioia per l'Italia. Luca De Aliprandini infatti ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante. L'azzurro, dopo aver chiuso in seconda ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Aidi sci diarriva la seconda gioia per l'Italia. Luca Deinfatti ha conquistato la medaglia d'nello slalom. L'azzurro, dopo aver chiuso in seconda ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - GDF : La componente #SAGF della #GuardiadiFinanza sulle piste di Cortina d'Ampezzo per tutelare la #Sicurezza dei Mondial… - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - ricatti88 : RT @tempoweb: Mondiali di #sci a #Cortina, nel gigante Luca #DeAliprandini vince l'argento. È la seconda medaglia azzurra #19febbraio http… - UgoBaroni : RT @SkySport: De Aliprandini per una medaglia: LIVE la 2^ manche del gigante mondiale -