Mondiali di Cortina, Luca De Aliprandini argento a sorpresa nel gigante maschile (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci sono delle sensazioni e delle storie che solo lo sport sa dare e raccontare. Luca De Aliprandini, azzurro dello sci, trentenne, non era mai salito sul podio nemmeno in Coppa del Mondo. Lo ha fatto per la prima volta ai mondiali di sci a Cortina vincendo un argento in Gigante. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ci sono delle sensazioni e delle storie che solo lo sport sa dare e raccontare. Luca De Aliprandini, azzurro dello sci, trentenne, non era mai salito sul podio nemmeno in Coppa del Mondo. Lo ha fatto per la prima volta ai mondiali di sci a Cortina vincendo un argento in Gigante.

Eurosport_IT : LUCA DE ALIPRANDINIIIIIIIIII! ?????? Che impresa dell'azzurro che centra la medaglia d'ARGENTO nel Gigante ai Mondia… - RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - Eurosport_IT : ?????? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L'urlo di #DeAliprandini dopo L'ARGENTO nello slalom Gigante dei Mondiali di Cor… - GusminiMichele : RT @DarioPuppo: Sono troppo contento per Luca De Aliprandini, salito sul podio in gigante su una pista pazzesca, nell gara più spettacolare… - gaia_simonetti : RT @SkySport: De Aliprandini per una medaglia: LIVE la 2^ manche del gigante mondiale -