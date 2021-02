Mondiali Cortina | super De Aliprandini in Gigante | è secondo a soli 40 centesimi da Pinturault

RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - Agenzia_Ansa : Covid, ai mondiali di Cortina scoperti 4 casi di variante inglese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - GQitalia : Il caso dell'allenatrice iraniana assente ai Mondiali di sci per decisione per marito continua a far discutere. Ecc… - infoitsport : Mondiali di sci a Cortina, gigante uomini: Pinturault 1°, De Aliprandini 2° dopo 1^ manche -

L'Italia sogna una medaglia, impronosticabile fino a qualche ora fa. Una grandissima prova di Luca De Aliprandini nella prima manche del gigante maschile aidifa ben sperare. L'azzurro è secondo in 1'17''95 alle spalle del favorito francese Alexis Pinturault in 1'17''55 mentre terzo è il tedesco Alexander Schmid in 1'18''11. Per l'Italia ...L'azzurro Luca De Aliprandini ha chiuso in seconda posizione con il tem po di 1.17.95 la prima manche dello slalom gigante iridato di2021 alle spella del francese Alexis Pinturault in 1.17.55. Terzo il tedesco Alexander Schmid in 1.18.11. Più indietro gli altri azzurri con Riccardo Tonetti 14esimo in 1.19.78, Giovanni ...La gara in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del bouquet Sky. Alexis Pinturault è in testa dopo la prima manche del gigante maschile dei Mondiali. De Aliprandini: 'E' una sorpresa'. 'E' bellissim ...uca De Aliprandini che è 2/o in 1.17.95 dopo la prima manche dello slalom gigante iridato di Cortina 2021. Ma bisogna sempre attaccare' , ha detto De Aliprandini, in attesa della seconda decisiva manc ...