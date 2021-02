Mondiali Cortina | seconda medaglia per l’Italia | Luca De Aliprandini d’argento nel gigante

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Deaidi. L’azzurro ha chiuso al secondo posto nelD’AMPEZZO (BELLUNO) –Deaidi. Dopo lo straordinario oro di Marta Bassino,è salita sul podio delmaschile con il 30enne di Cles al termine di due manche quasi perfette. L’oro, un po’ a sorpresa, è andato a Mathieu Favre, bronzo all’austriaco Marc Schwarz. Grande delusione per il favorito Alexis Pinturault. Il transalpino, in testa dopo la prima discesa, è uscito nellamanche dopo poche porte. Argento per ...

Luca De Aliprandini è d'argento. L'azzurro sorprende tutti e chiude secondo nel gigante maschile, portando all'Italia la seconda medaglia deidi. Ora Marta Bassino, che invece ha vinto l'oro nel parallelo , non è più sola. Oro al francese Faivre, terzo Schwarz . Delusione Italia nel gigante: Brignone out, Bassino 13ª. ...Un fantastico Luca De Aliprandini regala la seconda medaglia all'Italia aidi sci alpino di2021. L'azzurro conquista l'argento nel gigante maschile vinto dal francese Mathieu Faivre con 63 centesimi di vantaggio sul 30enne di Cles. Bronzo per l'austriaco ...Luca De Aliprandini d'argento ai Mondiali di Cortina. L'azzurro ha chiuso al secondo posto nel gigante. Il resoconto della gara.L’emergenza sanitaria ha richiesto lavori extra per l’evento internazionale che si sta svolgendo a Cortina d’Ampezzo. Spada: “Siamo il partner ideale di questa manifestazione” ...