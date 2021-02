Mondiali Cortina, la romantica proposta di matrimonio a bordo pista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mondiali Cortina 2021, la proposta di matrimonio a bordo pista Emozioni a non finire a Cortina d’Ampezzo, anche dopo la conclusione dello slalom gigante in cui l’azzurro Luca De Aliprandini ha vinto la medaglia d’argento. Terminato lo spettacolo agonistico, sulla terrazza di Tofana Lounge Federico Gaspari, chief of course di Vertigine, ha chiesto la mano alla sua Annabella. Un momento emozionante per tutti, dopo giorni di lavoro e sacrifici per allestire l’evento iridato. Leggi anche: “Nessun dorma”, Cortina lancia il countdown dei Mondiali di Sci con un video spettacolare; Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021)2021, ladiEmozioni a non finire ad’Ampezzo, anche dopo la conclusione dello slalom gigante in cui l’azzurro Luca De Aliprandini ha vinto la medaglia d’argento. Terminato lo spettacolo agonistico, sulla terrazza di Tofana Lounge Federico Gaspari, chief of course di Vertigine, ha chiesto la mano alla sua Annabella. Un momento emozionante per tutti, dopo giorni di lavoro e sacrifici per allestire l’evento iridato. Leggi anche: “Nessun dorma”,lancia il countdown deidi Sci con un video spettacolare;

