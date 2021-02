Mondiali Cortina, gli orari della prima e seconda manche del gigante maschile (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Mondiali di Cortina 2021 si avviano alla conclusione. Dopo la cocente delusione di ieri, l’Italia proverà a rialzare la testa nella gara del gigante maschile di oggi, riponendo le proprie speranze su Luca De Aliprandini, al momento il miglior azzurro in questa specialità. Va detto subito però che, qualora riuscisse ad arrivare sul podio, si tratterebbe di una vera impresa. Davanti a lui, infatti, ci sono almeno quattro atleti, tra cui un certo Alexis Pinturault, dominatore quest’anno tra le porte larghe e vincitore del Super G inaugurale. Come per le altre giornate, il gigante maschile di Cortina riceverà un’adeguata copertura televisiva, con la diretta sulle reti Rai ed Eurosport: a seguire trovate gli orari della ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idi2021 si avviano alla conclusione. Dopo la cocente delusione di ieri, l’Italia proverà a rialzare la testa nella gara deldi oggi, riponendo le proprie speranze su Luca De Aliprandini, al momento il miglior azzurro in questa specialità. Va detto subito però che, qualora riuscisse ad arrivare sul podio, si tratterebbe di una vera impresa. Davanti a lui, infatti, ci sono almeno quattro atleti, tra cui un certo Alexis Pinturault, dominatore quest’anno tra le porte larghe e vincitore del Super G inaugurale. Come per le altre giornate, ildiriceverà un’adeguata copertura televisiva, con la diretta sulle reti Rai ed Eurosport: a seguire trovate gli...

