Mondiali Cortina | argento per De Aliprandini nel gigante Seconda medaglia azzurra

RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - Eurosport_IT : ?????? SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! L'urlo di #DeAliprandini dopo L'ARGENTO nello slalom Gigante dei Mondiali di Cor… - Eurosport_IT : LA GARA PERFETTA DI LUCA DE ALIPRANDINI! ???????? Luca De Aliprandini conquista la medaglia d'argento in gigante ai Mo… - MirkovicRN : De Aliprandini show: è argento mondiale nel gigante maschile - TerrinoniL : Mondiali di Cortina, Luca De Aliprandini argento a sorpresa nel gigante maschile - -

LUCA DE ALIPRANDINI ARGENTO AIDI2021 IN SLALOM GIGANTE Asuona la Marsigliese per Mathieu Faivre, ma c'e' anche un po' d'Italia sul podio del gigante maschile ai...L'azzurro Luca De Aliprandini ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante iridato di2021. E' la seconda per l'Italia neidopo l'oro di Marta Bassino nel gigante parallelo. L'oro andato al francese Mathieu Faivre, il bronzo all'austriaco Marco Schwarz. L'ultimo podio ...CORTINA D'AMPEZZO, 19 FEB - Sestriere e il Piemonte si candidano a ospitare i Mondiali di Sci del 2029. L'annuncio ufficiale oggi da Cortina, dove il presidente Fis Flavio Roda ha assicurato "il massi ...Dopo il gigante in cui De Aliprandini ha centrato l’argento, festa tra gli operatori e gli addetti alle piste. E lei dice «sì» ...