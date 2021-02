Eurosport_IT : LUCA DE ALIPRANDINIIIIIIIIII! ?????? Che impresa dell'azzurro che centra la medaglia d'ARGENTO nel Gigante ai Mondia… - RaiNews : #Mondiali di Cortina. Sciatrice iraniana al termine della gara fa appello per i diritti delle donne #Cortina2021 - Agenzia_Ansa : Covid, ai mondiali di Cortina scoperti 4 casi di variante inglese #ANSA - zazoomblog : Mondiali Cortina 2021: De Aliprandini secondo. Faivre vince il gigante - #Mondiali #Cortina #2021: #Aliprandini - LorenzoMolaioni : RT @antogar78: Luca #DeAliprandini 30 anni, mai un podio in coppa del mondo...medaglia d’argento ai #mondiali di #Cortina: che favola! Seco… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Cortina

15.02sci:argento di De Aliprandini Colpi di scena a non finire nel gigante Mondiale di. Il francese Pinturault, grande favorito e nettamente in testa dopo la prima manche,inforca dopo ...: classifica slalom gigante 1) Mathieu Faivre in 2:37.25 2) Luca De Aliprandini +0.63 3) Marco Schwarz +0.87 4) Filip Zubcic +1.59 5) Loic Meillard +1.77 6) Zan Kranjec +1.83 7) ...Cortina d'Ampezzo (Belluno), 19 febbraio - L'azzurro Luca De Aliprandini ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante iridato di Cortina 2021. È la seconda per l'Ita ...CORTINA - Luca De Aliprandini ha conquistato l'argento nel Gigante maschile dei Mondiali. Si tratta della seconda medaglia azzurra a Cortina dopo l'oro nel parallelo femminile centrata da Marta Bassin ...