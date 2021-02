Mondiali Cortina 2021 | De Aliprandini argento | “Questa medaglia è un sogno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Sono senza parole, le emozioni penso si siano viste al traguardo. Il podio che non arrivava mai era ormai diventato un peso. È unconquistare unanel Mondiale in casa a”. Lo ha detto Luca Dea Rai Sport al termine del gigante maschile deidi sci alpino di, che ha regalato all’azzurro l’, primairidata della sua carriera. “Sapevo che sarebbe stata dura, ho cercato di far velocità, ma col buio non era così facile. Dedicovittoria alla squadra: per anni siamo stati sempre criticati, ma alla fine il lavoro ha pagato. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato”, ha concluso De. SportFace.