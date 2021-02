Moderna, contro le varianti si testa la terza dose del vaccino (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le varianti del coronavirus sono al momento una delle maggiori preoccupazioni, sia perché non si conoscono tutti gli effetti che le variazioni possono portare, sia perché non è certo che i vaccini al momento a disposizione possano proteggere da tutte le varianti. Proprio su questo tema ha parlato al Corriere della Sera Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna, una delle aziende che produce i vaccini attualmente disponibili «A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto contro una variante del coronavirus». È la sua prima risposta incoraggiante sul tema. «Diverso è il discorso relativo ai tempi di approvazione: serve un certo numero di casi di infezioni da variante per poter svolgere i test». Poi ci sarà lo step dell’approvazione, in totale ci potrebbero volere due mesi. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ledel coronavirus sono al momento una delle maggiori preoccupazioni, sia perché non si conoscono tutti gli effetti che le variazioni possono portare, sia perché non è certo che i vaccini al momento a disposizione possano proteggere da tutte le. Proprio su questo tema ha parlato al Corriere della Sera Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di, una delle aziende che produce i vaccini attualmente disponibili «A noi bastano due settimane per sviluppare undirettouna variante del coronavirus». È la sua prima risposta incoraggiante sul tema. «Diverso è il discorso relativo ai tempi di approvazione: serve un certo numero di casi di infezioni da variante per poter svolgere i test». Poi ci sarà lo step dell’approvazione, in totale ci potrebbero volere due mesi. Ma ...

