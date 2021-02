Missione Nato in Iraq. Cosa c’è dietro all’aumento dei militari (Di venerdì 19 febbraio 2021) La due giorni ministeriale della Nato si è conclusa con una decisone congiunta interessante: i ministri della Difesa dell’alleanza hanno scelto di aumentare il numero del personale dispiegato in Iraq della Missione NMI, accogliendo una richiesta del governo di Baghdad che invitava gli europei a dare assistenza alle forze armate irachene. La notizie è di valore perché è in apparente controtendenza rispetto al trend che dall’amministrazione Obama (salvo poi essere invertito a causa dell’insorgere del Califfato baghdadista) e continuato fino agli ultimi giorni di presidenza Trump. Ma l’aspetto centrale della decisone si specchia con ogni probabilità su Washington. L’annuncio in effetti sembra un’accettazione del disimpegno americano dal palcoscenico mediorientale e un contemporaneo aumento del coinvolgimento della Nato ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 febbraio 2021) La due giorni ministeriale dellasi è conclusa con una decisone congiunta interessante: i ministri della Difesa dell’alleanza hanno scelto di aumentare il numero del personale dispiegato indellaNMI, accogliendo una richiesta del governo di Baghdad che invitava gli europei a dare assistenza alle forze armate irachene. La notizie è di valore perché è in apparente controtendenza rispetto al trend che dall’amministrazione Obama (salvo poi essere invertito a causa dell’insorgere del Califfato baghdadista) e continuato fino agli ultimi giorni di presidenza Trump. Ma l’aspetto centrale della decisone si specchia con ogni probabilità su Washington. L’annuncio in effetti sembra un’accettazione del disimpegno americano dal palcoscenico mediorientale e un contemporaneo aumento del coinvolgimento della...

