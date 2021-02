“Mio marito mi ha mandato queste foto e ho chiesto il divorzio”. L’uomo era in un hotel per ‘lavoro’ ma la moglie nota quei particolari in bagno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tradimento beccato in diretta. Ad accorgersi della magagna è stata l’utente @shesough su TikTok che ha poi postato un video in cui riporta i selfie del marito che lui stesso le ha inviato da una suite del casinò dove si trovava. La ragazza ha specificato che dopo i selfie in questione ha chiesto il divorzio, sfidando gli utenti a capire come mai quelle foto dimostrerebbero proprio la sua cattiva fede e forse un tradimento. Ha scritto: “Mio marito mi ha mandato delle foto cercando di sembrare carino nella sua suite al casinò, ma ho notato delle cose strane. Ora è single. Riuscite a indovinare di cosa si tratta?“ Ovviamente gli utenti si sono lanciati in commenti e ipotesi. A prima vista non si vede nulla di eclatante, nella doccia che si intravede alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tradimento beccato in diretta. Ad accorgersi della magagna è stata l’utente @shesough su TikTok che ha poi postato un video in cui riporta i selfie delche lui stesso le ha inviato da una suite del casinò dove si trovava. La ragazza ha specificato che dopo i selfie in questione hail, sfidando gli utenti a capire come mai quelledimostrerebbero proprio la sua cattiva fede e forse un tradimento. Ha scritto: “Miomi hadellecercando di sembrare carino nella sua suite al casinò, ma hoto delle cose strane. Ora è single. Riuscite a indovinare di cosa si tratta?“ Ovviamente gli utenti si sono lanciati in commenti e ipotesi. A prima vista non si vede nulla di eclatante, nella doccia che si intravede alle ...

FFolpini : @oyachee Io mi rilasso, mio marito mi prende in giro...????????ma io mi rilasso! - valab91 : Una mia conoscente ha messo a suo figlio il secondo nome “Akira” Mio fratello “come Toriyama! marito fan di dragon… - antonellachiod2 : @valeagle17 Difendo i corrieri ?????? mio marito è corriere?? - VolpeReal : RT @ViolaMilano: Mio marito ha detto che a letto gli piaccio aggressiva. Così l'ho spinto giù mentre dormiva e ho preso per me tutta la cop… - Giovannapolido3 : RT @Katy56928024: Mio marito, che fa il fotografo, dice che è palesemente un fotomontaggio e mi ha guardato con aria interrogativa chiedend… -